Ter, 03 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça03/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SAÚDE

Anvisa suspende venda de melatonina sublingual

A motivação para a decisão partiu do fato de que o composto é produzido com ingrediente não avaliado para a segurança do uso sublingual

Reportar Erro
Nova normativa da Anvisa foi publicada no DOU Nova normativa da Anvisa foi publicada no DOU  - Foto: Divulgação/Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento da Melatonina Sublingual em Gotas Sabor Maracujá, da empresa Vita BE Cosméticos LTDA. Além disso, a agência determinou a suspensão da comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso.

A motivação para a decisão partiu do fato de que o composto é produzido com ingrediente não avaliado para a segurança do uso sublingual. A Anvisa também identificou que havia alegações não aprovadas na propaganda do produto, como a regulação do sono e a prevenção de insônia.

 

Leia também

• Anvisa determina apreensão de palmitos e suspensão de melatonina irregular; saiba mais

• Anvisa determina recolhimento de todos os suplementos da Bioghen

• Anvisa proíbe comercialização de bioestimulador de colágeno Sculptra da Galderma falsificado

Reportar Erro

Veja também

Newsletter