SAÚDE Anvisa suspende venda de melatonina sublingual A motivação para a decisão partiu do fato de que o composto é produzido com ingrediente não avaliado para a segurança do uso sublingual

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento da Melatonina Sublingual em Gotas Sabor Maracujá, da empresa Vita BE Cosméticos LTDA. Além disso, a agência determinou a suspensão da comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso.

A motivação para a decisão partiu do fato de que o composto é produzido com ingrediente não avaliado para a segurança do uso sublingual. A Anvisa também identificou que havia alegações não aprovadas na propaganda do produto, como a regulação do sono e a prevenção de insônia.





