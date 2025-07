A- A+

SAÚDE Anvisa suspende venda de sorvetes à base de amendoim e com corante por falhas graves na rotulagem Entre os produtos barrados estão sabores como Berry Chocomax e Milk Melon; empresa deve recolher lotes em todo o país

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da comercialização, distribuição, importação e uso de diversos produtos da marca AICE, importados pela New Arrival Importação & Exportação Ltda. A medida foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União e atinge uma linha de gelados comestíveis — como sorvetes e picolés — por falhas consideradas graves na rotulagem.

Entre os principais problemas identificados está a omissão do corante tartrazina, substância artificial que pode causar reações adversas, especialmente em pessoas alérgicas. A Anvisa também destacou que o produto Berry Chocomax não informava a presença de amendoim, ingrediente com alto potencial alergênico.

Os produtos afetados pela suspensão são:

Milk Melon

Juju Apple

Frutyroll

Nanas

Berry Chocomax

De acordo com a Anvisa, a New Arrival será responsável por recolher todos os lotes em circulação no mercado nacional e só poderá retomar a comercialização após a regularização das informações nos rótulos. A agência ressalta que a decisão visa proteger a saúde dos consumidores, especialmente os que têm restrições alimentares severas.

“A rotulagem adequada é essencial para a segurança alimentar”, afirmou a agência em nota. “A omissão de ingredientes alergênicos representa risco real à saúde pública.”

