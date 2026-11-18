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Vigilância Sanitária Anvisa suspende venda e manda recolher spray de melatonina da Norvy Segundo a agência, o ingrediente do spray não passou por avaliação de segurança para uso sublingual, ou seja, sob a língua

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda e determinou o recolhimento de todos os lotes do suplemento líquido Melatonina Spray, da Norvy Saúde. A resolução, publicada na terça-feira, 17, no Diário Oficial da União, também suspende a fabricação, a distribuição, a importação, a propaganda e o uso do produto.

Segundo a agência, o ingrediente do spray não passou por avaliação de segurança para uso sublingual, ou seja, sob a língua. A Anvisa também identificou na publicidade do suplemento alegações que não aprovou, como "ação mais rápida na hora de dormir" e "sono mais rápido".

A reportagem tenta contato com a Norvy Saúde. À Agência Brasil, a empresa informou que cumpre integralmente a determinação da Anvisa, tendo suspendido a venda, distribuição e divulgação da melatonina spray. A orientação da empresa é que consumidores que tenham o produto em casa interrompam o uso. A Norvy disponibiliza os seguintes canais de comunicação, inclusive para devolução integral do valor pago: suporte@norvy com.br e (48) 996046932.

O que é permitido no Brasil?

A melatonina é um hormônio produzido pelo organismo que ajuda a sinalizar a chegada da noite. Desde 2021, a Anvisa permite seu uso em suplementos alimentares para adultos a partir de 19 anos, com limite de 0,21 miligrama por dia.

Em alerta publicado no último dia 5, a agência explicou que suplementos de melatonina para uso sob a língua precisam passar por uma avaliação específica de segurança. A Anvisa também afirma que não há evidência de que a dose autorizada para suplementos tenha efeito direto na regulação do sono.

Como mostrou o Pulsa, do Estadão, a melatonina pode ser vendida como suplemento alimentar em apresentações como comprimidos e gotas para ingestão. A autorização não abrange fitas, filmes sublinguais ou gomas mastigáveis.

Mesmo nos produtos autorizados, o rótulo deve advertir que o suplemento não deve ser consumido por crianças, gestantes, lactantes ou pessoas que exercem atividades que exigem atenção constante, como dirigir.

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