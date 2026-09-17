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SAÚDE

Anvisa vai abrir consultas públicas sobre imagens de alerta em cigarro

Decisão foi adotada durante reunião da diretoria colegiada

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Anvisa vai abrir consultas públicas sobre imagens de alerta em cigarroAnvisa vai abrir consultas públicas sobre imagens de alerta em cigarro - Foto: Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira (16) a realização de consultas públicas com o objetivo de estabelecer advertências sanitárias e mensagens de produtos derivados do tabaco.

A decisão foi tomada durante reunião da diretoria colegiada.

Em nota, a Anvisa detalhou que a primeira consulta vai tratar de advertências sanitárias e mensagens em embalagens de produtos derivados do tabaco, enquanto a outra consulta vai abordar advertências sanitárias e mensagens de expositores e mostruários.

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A proposta da agência é que as advertências sanitárias e mensagens relacionadas aos produtos sejam atualizadas de forma recorrente com o intuito de garantir a eficácia na comunicação sobre os principais malefícios causados pelo consumo dos produtos.

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