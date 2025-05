Anvisa volta a interditar creme dental da Colgate; veja o que diz a empresa

A- A+

A determinação de interditar o creme dental Colgate Total Clean Mint, feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 27 de março deste ano, voltou a valer. Anteriormente, a Colgate havia entrado com um recurso para derrubar a medida.

"A medida estava suspensa em razão de um recurso da empresa, porém a própria fabricante retirou o recurso, que tinha efeito suspensivo sobre a interdição. Assim, a interdição do produto continua em vigor", diz a nota da autarquia.







O que diz a Anvisa sobre a suspensão?

Segundo a Anvisa, a ação é baseada nos artigos 6° e 7° da Lei nº 6.360/1976, que determina que um produto "nocivo à saúde ou não preenche requisitos estabelecidos em lei implica na sua imediata retirada do comércio e na exigência da modificação da fórmula de sua composição e nos dizeres dos rótulos, das bulas e embalagens, sob pena de cancelamento do registro e da apreensão do produto".

Por que o creme dental da Colgate foi interditado pela Anvisa?

Nas redes sociais, diversos perfis relatam efeitos adversos percebidos após um período de utilização regular do produto. Há relatos de problemas como inchaço nos lábios, afta, irritação e queimação. Por isso, a interdição foi determinada como parte de uma medida de fiscalização para reduzir potenciais riscos associados ao produto.

Qual é a fórmula do creme dental Colgate Total Clean Mint?

A versão do produto lançada no ano passado utiliza fluoreto de estanho, ingrediente diferente da versão anterior, que utilizava fluoreto de sódio. Neste ano, a Anvisa recebeu, até 19 de março, oito notificações relatando 13 casos de eventos adversos relacionados ao uso da nova versão do creme dental da Colgate.

Posicionamento da Colgate

"A Colgate confirma que em 29 de abril de 2025 apresentou perante a ANVISA seu pedido de retirada do recurso contra decisão que determinou a interdição temporária do produto Colgate Total Clean Mint, implicando assim que a medida cautelar retoma a sua validade. A decisão da Colgate é incentivada pela colaboração contínua com a Anvisa e pelo avanço das investigações técnicas junto à agência. A empresa acredita numa resolução oportuna do tema. A Colgate reafirma a segurança e qualidade do seu produto Colgate Total Clean Mint, o qual segue os rígidos padrões das agências regulatórias. Seguimos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o creme dental Colgate Total Clean Mint por meio do nosso canal oficial de atendimento https://www.colgatepalmolive.com.br/contact-us."

