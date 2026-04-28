DISCURSO
Ao lado de Charles III, Trump diz que EUA venceu Irã "militarmente"
Donald Trump ainda declarou em jantar: "Charles está de acordo comigo"
Presidente dos EUA, Donald Trump, e o rei Charles III da Grã-Bretanha em jantar na Casa Branca, em Washington, DC, em 28 de abril de 2026 - Foto: Henry Nicholls / AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (28) que o Irã foi derrotado "militarmente", em seus primeiros comentários sobre esse tema sensível durante o jantar de Estado com o rei Charles III do Reino Unido e outros convidados.
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"Vencemos militarmente este adversário particular", declarou Trump no jantar oferecido na Casa Branca.
"Charles está de acordo comigo, inclusive mais do que eu mesmo. Jamais permitiremos que este adversário obtenha uma arma nuclear", frisou.