TRÊS UNIDADES Ao lado de ministra, Raquel assina acordo para unidades da Casa da Mulher Brasileira em Pernambuco Serão três unidades, distribuídas no Recife, Caruaru e Petrolina

Na manhã desta sexta-feira (23), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), recebeu, no Palácio do Campo das Princesas, a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, para formalizar a adesão ao programa federal Mulher Viver sem Violência.

Durante a cerimônia, foram assinados acordos de cooperação técnica para a construção de três unidades da Casa da Mulher Brasileira em Pernambuco: uma no Recife; outra em Petrolina, no Sertão, e a última, em Caruaru, no Agreste.



A Casa da Mulher Brasileira é um centro de atendimento humanizado às mulheres e concentra, no mesmo espaço, serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres: acolhimento e triagem; apoio psicossocial; delegacia; juizado; Ministério Público, Defensoria Pública; promoção de autonomia econômica; cuidado das crianças – brinquedoteca; alojamento de passagem e central de transportes.



Discursaram durante o evento, além da governadora e da ministra, Mariana Melo, secretária da Mulher de Pernambuco; Débora Almeida (PSDB), representando os deputados estaduais presentes; Iza Arruda (MDB), em nome dos deputados federais; a senadora Teresa Leitão (PT) e o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB).

Ainda hoje, também na sede do Governo estadual, será instalada a Câmara Técnica de Políticas Públicas para as Mulheres do Consórcio Nordeste.

