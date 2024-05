A- A+

TRAGÉDIA Ao menos 10 mortos no Egito após ônibus cair de balsa no Nilo O ministro egípcio do Trabalho, Hasan Shehata, indicou que o micro-ônibus transportava mulheres empregadas em uma fazenda agrícola

Pelo menos 10 pessoas morreram nesta terça-feira (21) no Egito quando um micro-ônibus caiu de uma balsa no Nilo, ao norte do Cairo, informou o Ministério da Saúde.

"O número de vítimas é 10 e pode aumentar", disse à AFP o porta-voz Hossam Abdelghaffar.

O jornal Al Ahram disse que o motorista, que soltou o freio de mão, foi detido enquanto tentava fugir. Segundo o veículo, o motorista teria brigado com um dos passageiros antes de sair do micro-ônibus.

Outros nove passageiros foram levados para hospitais próximos, informou o ministério em comunicado.

O ministro egípcio do Trabalho, Hasan Shehata, indicou que o micro-ônibus transportava mulheres empregadas em uma fazenda agrícola.

A Promotoria abriu uma investigação e ordenou uma inspeção técnica do micro-ônibus, segundo o Al Ahram.

Os acidentes de transporte são comuns no Egito, especialmente nas zonas agrícolas ao longo dos muitos canais do país, através dos quais agricultores e trabalhadores viajam em pequenos barcos, muitas vezes sobrecarregados.

