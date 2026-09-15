Oriente Médio
Ao menos 100.000 deslocados no Iêmen desde a retomada dos combates
Informação foi divulgada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)
Combatentes leais às autoridades Houthi marcham durante um comício para recrutar mais combatentes em Sanaa, em 10 de setembro de 2026 - Foto: Mohammed Huwais/AFP
Ao menos 100.000 pessoas foram deslocadas no Iêmen desde a retomada dos combates no início de setembro entre os rebeldes houthis pró-Irã e as forças pró-governamentais, anunciou nesta terça-feira (15) o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).
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"O ACNUR alerta que a rápida escalada das hostilidades ao longo da costa oeste do Iêmen provocou o deslocamento de mais de 100.000 pessoas dentro do país e forçou milhares de outras a buscar refúgio no Djibouti, do outro lado do Estreito de Bab el-Mandeb", informou a organização em um comunicado.