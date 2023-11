Ao menos 11 mortos em incêndio em shopping no Paquistão

A- A+

Pelo menos onze pessoas morreram e 35 ficaram feridas neste sábado em um incêndio que devastou parte de um shopping em Karachi, anunciaram as autoridades da capital econômica do Paquistão.

“Nossas equipes de resgate retiraram 11 corpos” dos escombros, disse à AFP Shahid Hussain, porta-voz da organização Chippa, que administra os serviços de resgate.

“Pelo menos quarenta pessoas foram salvas”, acrescentou, e 35 ficaram feridas, sete delas em estado grave.

Shabbir Alli, porta-voz do Ministério provincial da Saúde, confirmou à AFP o balanço provisório do incêndio, que deflagrou no quarto dos seis andares do centro comercial desta cidade portuária.

O incêndio foi causado por um curto-circuito em um gerador e se espalhou rapidamente por dois andares do prédio, segundo Hussain.

Os incêndios são comuns no Paquistão, onde as medidas de prevenção de incêndios e as normas de construção de edifícios - e a sua aplicação - deixam muito a desejar.

Pelo menos 250 funcionários de uma fábrica têxtil morreram em um incêndio em 2012 na cidade de Baldia, a oeste de Karachi.

O prédio não tinha saídas de emergência.

