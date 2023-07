A- A+

MUNDO Ao menos 12 pessoas morrem após ônibus cair em ribanceira, no Peru O veículo estava indo do distrito de Yauya para a capital, Lima

Pelo menos 12 pessoas morreram, incluindo seis mulheres, e mais de 15 ficaram feridas em um acidente de ônibus numa estrada rural no norte do Peru.

"Continuamos no local prestando todo o apoio junto com a polícia, pessoal de saúde e promotoria", disse Carlos Oyola, prefeito da província, à Rádio RPP de Fitzcarrald, na região andina de Ancash.

O acidente ocorreu na tarde dessa terça-feira (18), quando um ônibus capotou e caiu em um abismo de 100 metros, numa rodovia do distrito de Conchucos, em Ancash.





O ônibus estava indo do distrito de Yauya para Lima. Os feridos foram transferidos para o hospital regional de Huaraz. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.





Os acidentes nas rodovias peruanas são frequentes devido ao excesso de velocidade, ao mau estado das estradas, à falta de sinalização e ao pouco controle das autoridades.

