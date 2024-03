Ao menos 13 mineradores estão presos em mina de ouro que desabou, na Rússia; veja vídeo

A- A+

Pelo menos 13 mineradores ficaram presos numa mina de ouro que desabou no extremo leste da Rússia, nesta terça-feira. De acordo com as autoridades, a parte da escavação que colapsou está localizada no distrito de Zeysk, na região de Amur. Segundo o Ministério de Emergências, o número de pessoas no subsolo pode chegar a 15.

Diante do desabamento da mina, que pertence à empresa Pioneer, foi declarado estado de emergência na região, dando início a uma operação de resgate. Cerca de 25 equipes especializadas em salvamentos em montanha, do pelotão paramilitar de Neryungri, do Ministério de Emergência da Rússia, foram enviadas ao local.

Os agentes tentam alcançar os mineiros, que estão presos a uma profundidade de até 150 metros, devido ao deslizamento de uma pedra, que impossibilitou a saída. As equipes tentam chegar ao local através de um duto de ventilação, no qual os mineradores estão batendo para se comunicar com os socorristas.

Cerca de 9 mil metros cúbicos de escombros desabaram – o suficiente para encher mais de três piscinas olímpicas. As equipes enfrentaram a remoção de uma parede de rocha caída, com cerca de 20 metros de altura e 60 metros de comprimento.

As autoridades não confirmaram a causa do acidente, mas afirmam que a maioria dos casos registrados no passado foram atribuídos a violações das regras de segurança.

