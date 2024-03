A- A+

CONFLITO Ao menos 14 corpos encontrados em área nobre da capital do Haiti O país caribenho sofre uma onda de violência desde o início do mês, quando várias gangues se aliaram para atacar locais estratégicos de Porto Príncipe

As gangues que controlam 80% de Porto Príncipe atacaram nas últimas horas Pétion-Ville, uma das áreas mais abastadas da capital do Haiti, onde pelo menos 14 corpos foram encontrados na manhã desta segunda-feira (18) em uma avenida, verificou um fotógrafo da AFP.

Dois moradores locais disseram ter visto cerca de 10 corpos nessa comuna, mas não souberam especificar em que circunstâncias eles haviam morrido.

Desde o amanhecer, homens armados têm semeado terror em Laboule e Thomassin, dois bairros de Pétion-Ville, onde atacaram um banco, um posto de gasolina e várias residências, indicaram os dois moradores entrevistados pela AFP.

O país caribenho sofre uma onda de violência desde o início do mês, quando várias gangues se aliaram para atacar locais estratégicos de Porto Príncipe em um desafio ao primeiro-ministro Ariel Henry.

Henry, muito questionado tanto no Haiti quanto pela comunidade internacional, anunciou sua renúncia há uma semana a partir de Porto Rico e a criação de um conselho presidencial de transição.

Mas as negociações para formar esse órgão de sete membros, distribuídos entre as principais forças políticas e o setor privado, foram atrasadas.

Um dos partidos que deveriam integrar esse grupo, o esquerdista Petit Desalin, renunciou sua participação, e o Coletivo 21 de Dezembro, do primeiro-ministro, não conseguiu chegar a um acordo para um único candidato.

Enquanto aguarda o avanço da transição política, o Haiti enfrenta uma insegurança constante.

E o Quênia, que prometeu enviar policiais para liderar uma missão internacional de segurança supervisionada pela ONU, suspendeu sua intervenção até que as novas autoridades assumam.

Nesta segunda-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas realizará uma reunião a portas fechadas sobre o Haiti.

A organização internacional está tentando estabelecer uma ponte aérea entre o país e a vizinha República Dominicana para ajudar em um contexto de grave crise humanitária.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), o número de deslocados na área metropolitana de Porto Príncipe aumentou 15% desde o início do ano. Na capital, 160 mil pessoas não podem retornar às suas casas.

Os Estados Unidos evacuaram no domingo 30 de seus cidadãos que ainda estavam no Haiti, em um voo fretado que partiu de Cabo Haitiano e pousou na Flórida, de acordo com o Departamento de Estado.

