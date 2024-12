Ao menos 14 mortos por forte terremoto em Vanuatu

A- A+

O forte terremoto que atingiu nesta terça-feira (17) o pequeno país insular de Vanuatu, destruindo prédios na capital Port Vila, incluindo um que abriga embaixadas, deixou ao menos 14 mortos, segundo um balanço atualizado.

O tremor de 7,3 graus de magnitude foi registrado às 12H47 (22H47 de Brasília, segunda-feira) a uma profundidade de 57 quilômetros, a 30 quilômetros da costa de Efate, a ilha principal de Vanuatu, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos.

Pouco depois, foi sentido um tremor secundário de magnitude 5,5, seguido por uma sequência de tremores menores que abalaram o arquipélago de 320 mil habitantes.

Katie Greenwood, chefe da Cruz Vermelha no Pacífico, escreveu na rede social X que o governo de Vanuatu registrou ao menos 14 mortos e que 200 feridos estão sendo atendidos no principal hospital da capital.

O balanço anterior era de 6 mortos, segundo o escritório da ONU para assuntos humanitários.

O prédio onde ficam as embaixadas dos Estados Unidos, França, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia ficou seriamente danificado, segundo imagens da AFPTV.

Os funcionários das embaixadas americana e francesa estão seguros, afirmaram os dois países, e a missão dos EUA fechou sua sede até novo aviso. A França disse que seu escritório ficou "destruído".

"Há pessoas nos edifícios da cidade. Havia cadáveres no local quando passei", afirmou Michael Thompson, morador da cidade que publicou imagens dos danos nas redes sociais.

Um deslizamento de terra soterrou um ônibus, disse Thompson, que mencionou a possibilidade de mais vítimas.

O terremoto também derrubou ao menos duas pontes e outro edifício.

Vídeos publicados por Thompson e verificados pela AFP mostram as equipes de resgate trabalhando em um edifício que desabou parcialmente sobre veículos estacionados.

"Já não existe"

O piso de entrada do edifício diplomático "já não existe", disse este empresário do turismo de aventura em Vanuatu.

"Se alguém estava lá naquele momento, não sobrou nada", disse Thompson.

O hospital de Port Vila foi danificado, por isso decidiram instalar tendas externas para atender o aumento de pacientes, disse a mesma fonte, acrescentando que também houve interrupções significativas nas telecomunicações e que os dois principais reservatórios de água foram danificados.

"Os esforços de resposta imediata estão em andamento", disse o escritório da ONU, precisando que estão trabalhando com seus parceiros de ajuda humanitária no local e com as autoridades para superar os desafios de acesso e comunicação.

Alguns feridos foram transportados em caminhões para um hospital em Port Vila, onde outros estavam deitados em macas ou sentados em cadeiras de plástico com os braços e a cabeça enfaixados, segundo imagens da televisão estatal VBTC.

O terremoto desativou a maior parte das redes de telefonia móvel da ilha do Pacífico, segundo Thompson.

Entre os impactos do sismo estão alguns deslizamentos de terra e a queda de grandes rochas de uma colina em direção ao porto. Os edifícios portuários aparentemente não sofreram danos.

Nibhay Nand, um farmacêutico que mora em Sydney e que tem negócios em todo o Pacífico Sul, disse que seus funcionários de Port Vila informaram que a maior parte da loja havia sido "destruída" e que outros edifícios próximos haviam "desabado".

"Estamos esperando que todos se conectem para saber o quão devastador e traumático foi isso" disse Nand.

Pouco após o terremoto, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico emitiu um alerta devido à possibilidade de ondas de até um metro na costa de Vanuatu, mas o aviso foi cancelado pouco depois.

Os terremotos são comuns neste arquipélago de baixa altitude, com quase 320 mil habitantes. O país está localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica e vulcânica.

Vanuatu é um dos países mais expostos a desastres naturais como terremotos, tempestades, inundações ou tsunamis, segundo o relatório 'World Risk Report'.

