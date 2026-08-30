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DESASTRE

Ao menos 15 pessoas estariam desaparecidas após inundação repentina no Grand Canyon

As inundações atingiram o cânion Bright Angel e a região de Phantom Ranch no sábado

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Pelo menos 15 pessoas podem estar desaparecidas após uma enxurrada repentina no Parque Nacional do Grand Canyon, ArizonaPelo menos 15 pessoas podem estar desaparecidas após uma enxurrada repentina no Parque Nacional do Grand Canyon, Arizona - Foto: Daniel Slim/AFP

Pelo menos 15 pessoas estariam desaparecidas após uma inundação repentina no Parque Nacional do Grand Canyon, informou o Serviço Nacional de Parques em um comunicado divulgado neste domingo (30).

As inundações atingiram o cânion Bright Angel e a região de Phantom Ranch no sábado, informou o serviço. Acrescentou que trabalha com as autoridades do Arizona para evacuar as pessoas e localizar os indivíduos na área afetada.

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Anteriormente, o serviço de parques havia informado que se acreditava que mais de 20 pessoas estavam desaparecidas.

Não houve mortes nem ferimentos confirmados, informou o serviço de parques em um e-mail.

A inundação, que começou por volta das 14h30 de sábado, foi causada por chuvas no planalto de Kaibab, informou o serviço, que pediu ao público qualquer informação sobre os desaparecidos, assim como sobre qualquer excursionista que estivesse na região.

Até a manhã de domingo, 62 pessoas haviam sido evacuadas, e outras estavam programadas para deixar a região, informou o Serviço Nacional de Parques. Nenhum ferido havia sido registrado até o momento.

A agência alertou que era possível que mais tempestades e chuvas intensas ocorressem até segunda-feira, podendo provocar "novas inundações repentinas, fluxos de detritos, queda de rochas e mudanças nas condições das trilhas e dos rios".

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