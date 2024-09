Ao menos 16 mortos por explosão de um caminhão-tanque no Haiti

A- A+

Ao menos 16 pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas neste sábado (14) no sudoeste do Haiti devido à explosão de um caminhão-tanque que vazava combustível após um acidente, informou à AFP o responsável pela Proteção Civil da região de Nippes, Fidel Nicolas.

De acordo com testemunhas, a explosão ocorreu enquanto as vítimas tentavam coletar o combustível que estava vazando do caminhão-tanque depois do acidente.

Os feridos foram levados para o hospital Sainte Thérèse, na cidade portuária de Miragoâne, a cerca de 100 quilômetros de Porto Príncipe.

O primeiro-ministro interino, Garry Conille, convocou uma reunião de emergência devido à tragédia, disse à AFP o chefe nacional da Proteção Civil, Emmanuel Pierre.

O funcionário acrescentou que os feridos em estado grave serão transferidos para outros hospitais.

