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Guerra Ao menos 17 mortos em bombardeios israelenses no sul do Líbano Entre os mortos estão pelo menos "duas crianças e cinco mulheres", segundo o Ministério da Saúde

Novos ataques israelenses no Líbano causaram pelo menos 17 mortos nesta quinta-feira (30), anunciou o Ministério da Saúde local, apesar do cessar-fogo em vigor desde 17 de abril.

Desde a manhã desta quinta-feira, bombardeios israelenses mortais atingiram diferentes localidades do sul do país, incluindo algumas que não estavam incluídas nas ordens de evacuação, informou também a agência oficial libanesa de notícias NNA.

Entre os mortos estão pelo menos "duas crianças e cinco mulheres", segundo o Ministério da Saúde.

Esse balanço inclui um ataque israelense com drones contra um grupo de pessoas "reunidas perto do cemitério" de Zebdine, uma localidade do sul do Líbano, segundo a NNA.

O presidente libanês, Joseph Aoun, havia condenado anteriormente as "violações persistentes" da trégua por parte de Israel, que combate o movimento islamista pró-Irã Hezbollah.

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