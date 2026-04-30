Ao menos 17 mortos em bombardeios israelenses no sul do Líbano
Entre os mortos estão pelo menos "duas crianças e cinco mulheres", segundo o Ministério da Saúde
Novos ataques israelenses no Líbano causaram pelo menos 17 mortos nesta quinta-feira (30), anunciou o Ministério da Saúde local, apesar do cessar-fogo em vigor desde 17 de abril.
Desde a manhã desta quinta-feira, bombardeios israelenses mortais atingiram diferentes localidades do sul do país, incluindo algumas que não estavam incluídas nas ordens de evacuação, informou também a agência oficial libanesa de notícias NNA.
Entre os mortos estão pelo menos "duas crianças e cinco mulheres", segundo o Ministério da Saúde.
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Esse balanço inclui um ataque israelense com drones contra um grupo de pessoas "reunidas perto do cemitério" de Zebdine, uma localidade do sul do Líbano, segundo a NNA.
O presidente libanês, Joseph Aoun, havia condenado anteriormente as "violações persistentes" da trégua por parte de Israel, que combate o movimento islamista pró-Irã Hezbollah.