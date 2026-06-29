Seg, 29 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda29/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TERREMOTOS NA VENEZUELA

Ao menos 1.719 mortos por terremotos na Venezuela

Pelo menos 855 edifícios sofreram danos com os terremotos, que atingiram com particular intensidade o estado de La Guaira e Caracas

Reportar Erro
Terremotos na Venezuela: rastro de destruição na localidade de El JunquitoTerremotos na Venezuela: rastro de destruição na localidade de El Junquito - Foto: Federico Parra/AFP

Pelo menos 1.719 pessoas morreram e mais de 5.000 ficaram feridas nos dois fortes terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho, informou nesta segunda-feira (29) o presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez.

"O número de mortos subiu para 1.719", disse Rodríguez, ao ler o boletim oficial diário. Ele também informou que 5.034 pessoas ficaram feridas. As Nações Unidas estimam que possa haver até 50.000 desaparecidos.

Desde os dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, que atingiram a região com apenas alguns segundos de intervalo, foram registradas 609 réplicas, informou Rodríguez.

Leia também

• Novo terremoto de 4.6 atinge Venezuela cinco dias após tremor duplo

• EUA diz que sua ajuda à Venezuela após terremotos chega a US$ 300 milhões

• Terremotos na Venezuela colapsaram 774 edifícios em todo o país

A réplica mais forte ocorreu nesta segunda-feira, às 7h01, com magnitude 4,2. Embora tenha causado nervosismo na população, Rodríguez descartou quaisquer danos.

Pelo menos 855 edifícios sofreram danos com os terremotos, que atingiram com particular intensidade o estado de La Guaira e Caracas. Pelo menos 189 deles desabaram completamente, segundo o relatório oficial.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter