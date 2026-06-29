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TERREMOTOS NA VENEZUELA Ao menos 1.719 mortos por terremotos na Venezuela Pelo menos 855 edifícios sofreram danos com os terremotos, que atingiram com particular intensidade o estado de La Guaira e Caracas

Pelo menos 1.719 pessoas morreram e mais de 5.000 ficaram feridas nos dois fortes terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho, informou nesta segunda-feira (29) o presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez.

"O número de mortos subiu para 1.719", disse Rodríguez, ao ler o boletim oficial diário. Ele também informou que 5.034 pessoas ficaram feridas. As Nações Unidas estimam que possa haver até 50.000 desaparecidos.

Desde os dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, que atingiram a região com apenas alguns segundos de intervalo, foram registradas 609 réplicas, informou Rodríguez.

A réplica mais forte ocorreu nesta segunda-feira, às 7h01, com magnitude 4,2. Embora tenha causado nervosismo na população, Rodríguez descartou quaisquer danos.

Pelo menos 855 edifícios sofreram danos com os terremotos, que atingiram com particular intensidade o estado de La Guaira e Caracas. Pelo menos 189 deles desabaram completamente, segundo o relatório oficial.

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