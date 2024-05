Ao menos 2 mortos em bombardeio russo a mercado em Kharkiv

Pelo menos duas pessoas morreram e 24 ficaram feridas neste sábado (25) no bombardeio russo de um hipermercado de material de construção em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, onde, segundo o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, poderiam estar "mais de 200 pessoas".

"Até o momento, sabemos que mais de 200 pessoas poderiam estar no hipermercado. Todos os serviços foram mobilizados para socorrer as pessoas e apagar o incêndio", acrescentou.

Segundo o governador da província, Oleg Sinegubov, pelo menos duas pessoas morreram e 24 ficaram feridas após o impacto de duas bombas teleguiadas russas.

O prefeito de Kharkiv, Ihor Terekhov, informou por sua vez sobre "um grande número de desaparecidos" e "muitos feridos".

Em vídeos publicados por testemunhas nas redes sociais ucranianas, é possível ver uma enorme coluna de fumaça negra saindo da loja Epicentr, em uma área de grandes armazéns ao lado de um estacionamento.

Segundo as autoridades, as chamas consumiram entre 10 mil e 15 mil m².

Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, sofre bombardeios russos periódicos. Na quinta-feira, esses ataques mataram sete pessoas, segundo as autoridades locais.

A Rússia lançou em 10 de maio uma ofensiva terrestre na província de Kharkiv, que, segundo afirmou a Ucrânia na sexta-feira, conseguiu ser contida.

Zelensky voltou a instar as potências ocidentais a fornecerem mais material de defesa antiaérea ao seu país.

Em mais de dois anos de guerra, a Rússia conquistou algumas porções do leste da ex-república soviética.