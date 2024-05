Ao menos 20 mortos, a maioria crianças, em incêndio em parque de diversões, na Índia

A- A+

Ao menos 20 pessoas, a maioria crianças, morreram neste sábado em um incêndio em um parque de diversões no oeste da Índia, informou o governo local. A causa do incêndio, que já se encontra controlado, é investigada pelas autoridades.

Ao menos nove pessoas foram hospitalizadas. As autoridades temem o aumento do número de vítimas, afirmou Prabhav Joshi, funcionário do governo municipal de Rajkot, no estado de Gujarat.

Segundo o comissário de polícia Raju Bhargava, a polícia apresentará um caso de negligência contra Yuvraj Singh Solanki, proprietário do parque de diversões.

Nas redes sociais, o primeiro-ministro Narendra Modi afirmou estar “extremamente angustiado pelo incêndio em Rajkot. Meus pensamentos estão com todos aqueles que perderam seus entes queridos".

Veja também

vírus Qual é o risco do morcego transmitir doenças infecciosas? Pesquisa em São Paulo busca respostas