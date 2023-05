A- A+

ÍNDIA Ao menos 22 mortos após naufrágio na Índia Ainda não se sabe o motivo do naufrágio da embarcação de dois andares

Ao menos 22 pessoas morreram em um naufrágio de um navio turístico na noite de domingo (7) no estado de Kerala, no sudoeste da Índia, disse a polícia local à AFP.

"Recuperamos 22 corpos, 15 mulheres e sete homens. Há seis pessoas no hospital. Os esforços de resgate estão em andamento", disse um policial do posto de Tanur, uma cidade costeira no distrito de Malappuram, onde ocorreu o drama.

Ainda não se sabe o motivo do naufrágio da embarcação de dois andares, na qual viajavam pelo menos 30 passageiros.

Dezenas de pessoas ajudaram a procurar sobreviventes à noite, dentro e ao redor do navio parcialmente submerso, enquanto algumas tentavam estabilizar a embarcação com corda e outras olhavam pelas escotilhas.

Segundo o jornal local Onmanorama, 11 pessoas de uma família, três delas crianças, morreram no acidente.

"O navio virou logo após zarpar. Fomos todos jogados para o lado enquanto ele cambaleava. (...) O navio virou sobre as pessoas que haviam caído na água", disse ao jornal Rajisa, que estava no navio com o marido e a filha.

Rajisa e sua família usaram coletes salva-vidas, mas alguns sobreviventes disseram que muitos passageiros não usaram.

A maioria das vítimas são crianças que estavam de férias, disse o ministro do Esporte do estado de Kerala, V. Abdurahiman, que ajudou a coordenar as operações de resgate.

Quatro pessoas foram levadas ao hospital em estado crítico, disse Abdurahiman à agência de notícias PTI.

"Triste pela perda de vidas após o acidente de embarcação em Malappuram, em Kerala. Minhas mais sinceras condolências às famílias enlutadas", tuitou o primeiro-ministro, Narendra Modi, prometendo uma indenização aos parentes mais próximos de cada vítima.

