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guerra Ao menos 22 mortos em bombardeios sauditas no Iêmen, segundo houthis Bombardeios "tiveram como alvo as equipes de resgate em duas ocasiões", afirma Saba

Um veículo de comunicação ligado aos combatentes houthis do Iêmen anunciou que 22 pessoas morreram em bombardeios sauditas na região de Saná, controlada pelo movimento pró-Irã, que está em guerra contra o governo iemenita apoiado por Riade.

Os houthis e as forças sauditas trocam ataques diariamente desde a retomada do conflito no Iêmen, em julho, o que abriu uma nova frente na guerra no Oriente Médio após quatro anos de calmaria.

Segundo o último balanço divulgado pela agência Saba, "o número de vítimas do massacre perpetrado pela aviação do inimigo saudita (...) subiu para 22 pessoas, incluindo mulheres e crianças, e o de feridos, para 30".

Anteriormente, o veículo havia relatado 11 mortos e 20 feridos.

Os bombardeios atingiram residências na região de Al Shariyah, na província de Saná, informou a Saba.

A agência acrescentou que, enquanto eram realizadas operações de resgate após os bombardeios, a força aérea saudita atacou "equipes de resgate em duas ocasiões".

Até o momento, as autoridades sauditas não se manifestaram sobre o assunto.

Na sexta-feira, dezenas de pessoas morreram em um bombardeio contra um mercado na província de Taiz, no oeste do país, cuja cidade homônima está cercada há semanas pelos houthis. As forças governamentais e os combatentes pró-Irã acusaram-se mutuamente pela autoria desse ataque.

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