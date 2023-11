Terremoto deixa ao menos 26 mortos no Nepal

Ao menos 26 pessoas morreram em um terremoto de magnitude 5,6 que abalou nesta sexta-feira (3) à noite no Nepal, informou uma autoridade local na madrugada deste sábado.

“No nosso distrito, 26 pessoas morreram e muitas estão feridas”, declarou à AFP Suresh Sunar, oficial do distrito de Jajarkot, no oeste do país.