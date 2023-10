A- A+

Guerra Ao menos 260 corpos foram encontrados no local de rave organizada pelo pai de Alok em Israel Corpos foram encontrados após o ataque do grupo extremista armado Hamas, no sábado (7)

Foram encontrados pelo menos 260 corpos no local onde ocorreu a edição israelense da rave Universo Paralello, evento organizado pelo pai do DJ Alok, após o ataque do grupo extremista armado Hamas, no sábado (7).

Segundo o Itamaraty, pelo menos três brasileiros que participavam do evento estão desaparecidos desde o início da ofensiva, que já deixou mais de mil mortos e 4.500 feridos.

O DJ Juarez Petrillo, pai de Alok, expressou consternação e tristeza em relação ao ataque em uma postagem no Instagram na tarde deste domingo. "Estamos consternados, chocados e assustados com tudo que aconteceu e deixamos explicitamente a nossa revolta e nossos sentimentos às vítimas desse ataque perverso", escreveu no perfil da Universo Paralello.

Entre os desaparecidos, há Bruna Valeanu, brasileira-israelense de 24 anos de idade e natural do Rio de Janeiro. Sua última comunicação com a família foi no sábado por volta das 9h, quando contou ter testemunhado disparos e mortes a sua volta.

Ranani Nidejelski Glazer também é brasileiro-israelense, tem 24 anos de idade e natural do Rio Grande do Sul. Ele mora em Israel há sete anos e prestou serviço militar no país. Nos últimos dias, Glazer fez uma série de publicações em suas redes sociais de eventos em Tel Aviv, capital de Israel. Em seu perfil no Instagram, há postagens recentes nos stories em que ele compartilhou vídeos da rave da qual participava, marcando a localização, Gaza.

