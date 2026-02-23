A- A+

MÉXICO Ao menos 27 agentes das forças de segurança e 30 criminosos mortos na operação contra "'El Mencho" Secretário de Segurança, Omar García Harfuch, confirma mortes após ofensiva contra Cartel Jalisco Nova Geração no estado de Jalisco

Pelo menos 27 membros da Guarda Nacional, um guarda penitenciário e outro funcionário morreram em ataques do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG) após a operação que resultou na morte de seu líder, Nemesio Oseguera, informou nesta segunda-feira (23) o secretário de Segurança, Omar García Harfuch.

O secretário indicou que, nesses eventos, ocorridos no estado de Jalisco, no oeste do país, uma mulher também morreu e 30 membros da organização criminosa foram assassinados.

"Infelizmente, 27 membros da Guarda Nacional, um guarda penitenciário e um funcionário da Procuradoria-Geral do Estado perderam a vida". Além disso, "30 criminosos perderam a vida", especificou Harfuch.

