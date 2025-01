A- A+

IRÃ Ao menos 31 mulheres executadas no Irã em 2024, segundo ONG A IHR, com sede na Noruega, contabilizou um total de 241 mulheres executadas entre 2010 e 2024

Pelo menos 31 mulheres foram executadas no Irã em 2024, segundo a Iran Human Rights, um recorde desde que esta ONG começou a documentar a aplicação da pena de morte na república islâmica em 2008.

A IHR, com sede na Noruega, contabilizou um total de 241 mulheres executadas entre 2010 e 2024, 114 delas por homicídio e 107 por crimes relacionados com drogas.

"Muitas das mulheres executadas por homicídio foram vítimas de violência doméstica ou abuso sexual e agiram por desespero", afirmou a ONG.

A lei de talião, aplicada no Irã e conhecida como "qisas", estipula que um homicídio deve ser "pago" com a perda de outra vida, a menos que a família da vítima perdoe ou aceite uma indenização.

Os defensores dos direitos humanos manifestam preocupação com o número crescente de execuções no Irã e suspeitam que as autoridades usem a pena capital para incutir medo na sociedade, especialmente após os protestos de 2022-2023.

