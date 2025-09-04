A- A+

MUNDO Ao menos 32 mortos em naufrágio na Nigéria As vítimas navegavam pelo rio Malale após sair da aldeia Tugan Sule com destino à aldeia Dugga

Pelo menos 32 pessoas morreram após o naufrágio de um barco com mais de 80 passageiros em um rio no centro-norte da Nigéria, informaram nesta quinta-feira (4) os serviços de emergência, que atualizaram o balanço anterior de 29 vítimas fatais.

O acidente, ocorrido na manhã de terça-feira, foi causado por uma "sobrecarga da embarcação e uma colisão com um tronco", informou a Agência Estatal de Gestão de Emergências (Sema) em comunicado.

O balanço, que pode aumentar, é de 32 mortos, oito desaparecidos e 50 sobreviventes, declarou nesta quinta-feira à AFP Abdullahi Baba Arah, diretor da SEMA.

As vítimas navegavam pelo rio Malale após sair da aldeia Tugan Sule com destino à aldeia Dugga. Eles queriam apresentar suas condolências por um falecimento ocorrido alguns dias antes, segundo os serviços de emergência.

Os naufrágios em rios e afluentes da Nigéria, muito movimentados, são frequentes. Geralmente, ocorrem devido a embarcações sobrecarregadas, manutenção insuficiente ou violação das normas de segurança.

