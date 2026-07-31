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Internacional

Ao menos 34 migrantes morreram ao tentar entrar no enclave espanhol de Ceuta

"Quero expressar, da forma mais sincera, em nome de todos nós, nossa mais profunda tristeza e pesar" pelas "34 mortes causadas por essa avalanche", disse o prefeito-presidente da cidade, Juan Vivas, em uma coletiva de imprensa

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Migrantes nadam pelas águas próximas à fronteira com Marrocos para entrar no enclave espanhol de Ceuta, no norte da África, em 31 de julho de 2026Migrantes nadam pelas águas próximas à fronteira com Marrocos para entrar no enclave espanhol de Ceuta, no norte da África, em 31 de julho de 2026 - Foto: Jorge Guerrero/AFP

Trinta e quatro pessoas morreram tentando entrar em Ceuta durante uma crise migratória sem precedente que levou 60 mil migrantes para este enclave espanhol, vindos de Marrocos, anunciou nesta sexta-feira (31) o presidente de Ceuta, Juan Vivas.

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"Quero expressar, da forma mais sincera, em nome de todos nós, nossa mais profunda tristeza e pesar" pelas "34 mortes causadas por essa avalanche", disse Vivas em um coletivo de imprensa.

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