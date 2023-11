Ao menos 34 são detidos durante protestos de grupo anti-imigrantes na Irlanda

A- A+

Confrontos atribuídos à extrema direita foram registrados em Dublin, na Irlanda, na noite dessa quinta-feira (23), depois que cinco pessoas, incluindo três crianças, ficaram feridas em um ataque sem motivação "terrorista", segundo a polícia local. Os conflitos, que tomaram as ruas, resultaram em ao menos 34 prisões de membros de grupos anti-imigrantes, com centenas de pessoas exibindo faixas com a frase "Irish Lives Matter" (Vidas Irlandesas Importam, em português) e bandeiras nacionais.

"O que vimos ontem [quinta-feira] à noite foi uma extraordinária explosão de violência (...), com cenas que não víamos há décadas", afirmou o comissário da polícia, Drew Harris, em uma entrevista coletiva, citando o que chamou de uma "fação lunática, impulsionada pela ideologia de extrema-direita".

Os incidentes ocorreram perto de uma escola, de acordo com a mídia irlandesa. As autoridades afirmaram que cinco vítimas foram levadas para vários hospitais na área da capital. Uma menina de 5 anos e uma mulher adulta estão "gravemente" feridas.

Nos confrontos seguintes ao ataque, um carro da polícia foi incendiado e as forças de segurança foram alvo de projéteis por parte da multidão, que também se mostrou hostil aos jornalistas que estavam no local.

Um cordão de segurança foi estabelecido ao redor do local, no centro da capital.

— Sem pensar, atravessei a rua para ajudar — explicou à mídia irlandesa Siobhan Kearney, testemunha da cena.

Segundo o relato, o agressor foi desarmado com a ajuda de um jovem.

— Outro homem pegou a faca e a guardou para entregá-la à polícia.

Dois meninos e a mulher foram levados para dentro da escola de onde saíam, disse, descrevendo uma cena de confusão. Segundo ela, o agressor estava no chão, segurado por várias pessoas.

Um oficial de segurança, o comissário Drew Harris, mencionou uma "facção de ultras loucos motivados por uma ideologia de extrema-direita".

— Os fatos ainda não estão claros — disse ele.

Uma pessoa envolvida no incidente afirmou que os "irlandeses foram atacados por essa escória", referindo-se ao movimento político. No meio da multidão, alguns mencionaram o assassinato de uma jovem professora cometido por um eslovaco que foi recentemente condenado à prisão perpétua.

Ataque isolado

De acordo com os primeiros elementos da investigação, um homem agrediu várias pessoas no início da tarde, afirmou em uma coletiva de imprensa Liam Geraghty, chefe da polícia local.

O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, também afirmou que um suspeito foi detido. Segundo as autoridades, trata-se de um homem por volta dos 50 anos que foi hospitalizado.

De acordo com Geraghty, a polícia não está procurando "mais ninguém". Ele ainda destacou que os investigadores descartam qualquer motivo "terrorista" à luz dos primeiros elementos da investigação.

— Parece ser um ataque isolado e devemos determinar suas razões — disse, acrescentando não poder fornecer maiores informações sobre o ocorrido.

Consternação

"Estamos todos consternados com os eventos em Parnell Square", afirmou em comunicado o primeiro-ministro irlandês, expressando "pensamentos e orações" às vítimas e suas famílias. "Os eventos deste caso estão sendo esclarecidos. Os serviços de emergência reagiram muito rapidamente e chegaram em minutos", continuou Varadkar.

Mary Lou McDonald, líder do Sinn Fein, terceira força política no Parlamento irlandês, afirmou estar "horrorizada" com os acontecimentos e disse ter se reunido com o diretor da escola, Gaelscoil Choláiste Mhuire, a quem expressou seu apoio à comunidade educacional.

A política também manifestou "solidariedade" às famílias das vítimas e elogiou a rápida resposta da polícia.

