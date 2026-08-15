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tragédia Ao menos 40 mortos após terremoto de magnitude 7,7 na Indonésia Milhares de moradores foram evacuados após um breve alerta de tsunami

O forte terremoto de magnitude 7,7 que atingiu o leste da Indonésia neste sábado (15) deixou ao menos 40 mortos, segundo um novo balanço das equipes de resgate, e milhares de moradores foram evacuados após um breve alerta de tsunami.

Jornalistas da AFP viram moradores do norte da ilha de Flores se afastarem apressadamente da costa, com medo de uma elevação destrutiva do nível do mar. Em algumas casas, partes inteiras das fachadas desabaram.

O epicentro do tremor, que ocorreu às 05h58 no horário local (18h58 de sexta em Brasília) a pouca profundidade, foi localizado a 68 quilômetros da cidade de Ende, na província de Nusa Tenggara Oriental, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

"De repente tudo começou a tremer e eu entrei em pânico", disse à AFP Lukas Lotar, de 31 anos, funcionário de um hospital.

"Os pacientes também fugiram; o abalo foi forte. Vi que algumas paredes tinham rachado", acrescentou.

O tremor inicial foi seguido por fortes réplicas, incluindo uma de magnitude 6,1.

Fathur Rahman, responsável pelos serviços de emergência, informou que o balanço havia subido neste sábado para 40 mortos e 50 feridos.

Antes disso, o chefe da agência nacional de gestão de desastres, Suharyanto, havia relatado 2.000 pessoas evacuadas da "zona por seus próprios meios".

Ele indicou que havia pessoas presas em vários prédios, que "serão os primeiros alvos das equipes de intervenção".

Segundo Suharyanto, a agência está preparando dois helicópteros e um avião para participar nas operações de resgate.

A dimensão total dos danos ainda está sendo avaliada. Imagens de televisão mostraram socorristas procurando sobreviventes entre os escombros na cidade de Maumere.

A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia (BMKG) emitiu um alerta para a possibilidade de ondas de tsunami de entre meio e três metros em pelo menos três províncias, mas depois o retirou.

A milhares de quilômetros da ilha de Flores, um segundo tremor de magnitude 6,9 ocorreu doze horas depois, perto de Pematangsiantar, na ilha de Sumatra, oeste do arquipélago, sem que fossem relatados danos ou vítimas em um primeiro momento.

"As pessoas entraram em pânico"

Habitantes da cidade de Maumere, na ilha de Flores, começaram a se deslocar para regiões mais elevadas, observou um correspondente da AFP. Foi possível ver o mar recuar na área, um fenômeno frequentemente observado antes de um possível tsunami.

"O tremor foi forte. Por sorte, nós já estávamos do lado de fora", contou à AFP Yohanes Babo, que estava no mercado quando a terra começou a tremer.

"As pessoas entraram em pânico, corriam em todas as direções. Por enquanto, estamos evacuando (...) e tentando chegar às áreas mais altas", acrescentou esse homem de 56 anos, morador de Nagekeo. "Minha família está sã e salva. Ninguém ficou ferido".

A Indonésia e seus países vizinhos sofrem terremotos frequentes devido à localização no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma região de intensa atividade sísmica que se estende do Japão pelo Sudeste Asiático e ao longo da bacia do Oceano Pacífico.

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