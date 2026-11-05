A- A+

segurança Ao menos 4 capitais iniciam processos para 'criar' Polícia Municipal após aval da PEC da Segurança Medida defendida pelo governo Lula autoriza a criação de mais um braço de combate à criminalidade

Ao menos quatro capitais pelo país já iniciaram os processos para instituir ou transformar órgãos pré-existentes em um novo braço de combate à criminalidade previsto pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública: as polícias municipais.



Defendida pelo governo Lula, a PEC foi aprovada pelo Senado e seguiu para promulgação — embora, em muitos aspectos, sua efetiva implementação ainda dependa de regulamentação e suscite dúvidas, por exemplo, quanto à divisão de atribuições em relação a outras forças e ao financiamento estável. São Paulo, Curitiba, Goiânia e Belo Horizonte optaram por transformar as Guardas Municipais em polícias, já que a PEC exige capacidade financeira própria para mantê-las e veda a coexistência dos órgãos com sobreposição de funções.

No dia seguinte à aprovação da PEC no Senado, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou que a Guarda Civil Metropolitana (GCM) voltará a ser identificada como Polícia Municipal. Em nota, a administração municipal afirmou que a alteração representa o "reconhecimento do trabalho policial responsável e incansável já exercido" pelos 7,5 mil agentes de segurança da prefeitura.

Nesta quinta, a Presidência da Câmara Municipal protocola um projeto de Emenda à Lei Orgânica para formalizar a mudança no nome da força. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana ressaltou que a proposta não gerará impacto financeiro adicional para os cofres municipais, já que a empresa responsável pela locação de viaturas é obrigada por contrato a substituir sem custo a comunicação visual da frota. Já os uniformes serão trocados "de forma gradativa", conforme o plano habitual de reposição de fardas desgastadas.

"Uma Polícia Municipal bem treinada, preparada e tecnológica é fundamental para garantir ainda mais segurança em São Paulo", destaca a nota da gestão paulistana.

Além de São Paulo, Curitiba também já iniciou os trâmites para a transição da Guarda Municipal para a "nova" polícia. Depois da decisão do Senado, o prefeito Eduardo Pimentel (PSD) determinou o início do processo, num primeiro momento, com "o aprofundamento dos estudos técnicos, jurídicos e administrativos necessários para preparar" a mudança. A prefeitura diz esperar que a capital paranaense seja uma das primeiras a dar esse passo, dando sequência ao planejamento que já vinha sendo desenvolvido por uma "identidade própria para a futura Polícia Municipal".

Entre os investimentos já realizados, a prefeitura de Curitiba destaca aportes em equipamentos, formação profissional e unidades especializadas, como a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), voltada ao atendimento de ocorrências de maior complexidade. Na semana passada, 37 guardas municipais iniciaram a formação para integrar essa unidade especializada. Um concurso público prevê outras 200 vagas para a carreira. A mudança, pondera a gestão, depende da promulgação e do cumprimento das demais exigências legais.

"Enquanto essas etapas são preparadas, a Guarda Municipal de Curitiba mantém suas atividades e atribuições atuais", diz a nota de Curitiba.

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), também anunciou o início da transição, com o envio de Proposta de Emenda à Lei Orgânica à Câmara da cidade. O Executivo municipal também encaminhou aos deputados um projeto de lei com "adequações necessárias" para oficializar a tropa, enquanto realiza estudos técnicos, jurídicos e administrativos para cumprir as exigências da PEC.

— Todo mundo sabe que a segurança é um problema a ser resolvido no Brasil todo. Mas aqui em Belo Horizonte nós estamos fazendo a nossa parte. Contratamos mais guardas, compramos mais câmeras para o Muralha BH, renovamos a frota e agora, com a aprovação da PEC da Segurança, vamos fazer de tudo para transformar a nossa Guarda em Polícia Municipal: um sonho antigo de todos aqui. Não depende só de mim. Mas eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance — destacou Damião.

As atribuições das novas polícias não foram detalhadas. A gestão de Belo Horizonte, por exemplo, disse que a ideia é "ampliar a presença" nas ruas e oferecer "mais segurança" para comerciantes, trabalhadores e consumidores. A Guarda é descrita como essencial na prevenção da violência e proximidade com a comunidade, com papel em inibir crimes e garantir a ordem nos espaços urbanos, mediante rondas periódicas. Além do efetivo atual de 2.467 agentes, outros 250 estão em treinamento. O Grupo de Operações Especiais (GOE), será ampliado para 12 viaturas.

Guardas e representantes têm ressaltado a importância da PEC para valorizar a categoria. O comandante da Guarda Civil de BH, Júlio César Pereira, afirmou que a transição é também "um reconhecimento do trabalho de mais de duas décadas realizado pela corporação".

Em Goiânia, o prefeito Sandro Mabel (União) anunciou pelas redes sociais que a Guarda Civil Metropolitana vai passar a ser a "Polícia de Goiânia" e atuar nas ruas assim que a PEC for promulgada. A ideia, segundo ele, é valorizar a tropa com formação, estrutura e planejamento para ampliar o policiamento ostensivo e comunitário e a proteção da população.

Entenda em sete pontos a medida:

Como serão criadas?

A PEC autoriza a criação de polícias municipais de natureza civil, organizadas em carreira. Esse tipo de força foi incluído no rol constitucional de órgãos de segurança pública e, com isso, passa a integrar o Sistema Único de Segurança Pública (Susp). A criação das “polícias locais”, porém, não é automática. Os municípios poderão “transformar” guardas civis preexistentes ou criar novas corporações desde que cumpram requisitos como ter capacidade financeira e mecanismos de fiscalização.

Qual será sua função?

As forças terão foco em policiamento ostensivo e comunitário e deverão respeitar as atribuições das demais polícias (não poderão fazer investigação criminal, vinculada à polícia judiciária, por exemplo). O detalhamento de sua atuação, porém, ainda dependerá de normas complementares. As “novas” polícias passarão por controle externo do Ministério Público e de ouvidorias autônomas. A PEC também veda a coexistência de guarda e polícia municipais com funções sobrepostas.

Quais as principais exigências para criá-las?

Além de o município ser elegível por demonstrar capacidade financeira, a polícia municipal deverá passar por acreditação periódica do Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. A formação dos agentes também deverá seguir parâmetros nacionais básicos, como treinamento em conformidade com normas gerais previstas pela União. O texto ainda obriga os municípios a instituírem ouvidorias autônomas.

Poderão dar voz de prisão?

Qualquer pessoa pode prender um criminoso em flagrante, e agentes de segurança pública têm o dever de fazê-lo. O Supremo Tribunal Federal (STF) já reconheceu que guardas municipais podem realizar policiamento ostensivo e comunitário e prisões em flagrante, desde que respeitem as atribuições das demais forças e não atuem como polícia judiciária. A PEC aprovada pelo Senado elevou ao status constitucional o papel das polícias municipais, o que reforça essa possibilidade.

Terão porte de arma?

As guardas municipais já têm porte funcional de arma de fogo autorizado pela legislação, e decisões do STF derrubaram restrições nessa seara por tamanho de município. O porte, porém, é condicionado à autorização da PF e à formação adequada, além da existência de corregedoria. As polícias municipais, como força de carreira de natureza civil voltada ao policiamento ostensivo, devem seguir regime semelhante ou mais amplo, a ser detalhado em regulamentação.

Como serão financiadas?

Embora a PEC determine a destinação de recursos de diferentes fundos aos estados e ao Distrito Federal, o custeio das polícias municipais não foi definido e pode depender de recursos dos próprios municípios e de futuras regulamentações. O texto prevê que só são elegíveis para criar essas polícias cidades que demonstrem “capacidade financeira, por meio de receita própria, compatível com a manutenção da corporação”. Repasses de outros entes não foram fixados como obrigatórios.

Há polícias municipais em outros países?

Há órgãos semelhantes, com maior ou menor autonomia e poderes. Na França, a Police Municipale, sob autoridade do prefeito, atua na prevenção, ordem pública, trânsito e fiscalização local, com poderes de flagrante no território do município. Na Itália, Espanha e em Portugal, órgãos municipais também auxiliam na ordem urbana e no policiamento. No México, a atuação ostensiva e preventiva nos municípios varia conforme a localidade.

Veja também