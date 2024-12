A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Ao menos 45 mortos em ataques israelenses em Gaza A guerra em Gaza começou em 7 de outubro de 2023 com uma incursão de militantes islamistas

Pelo menos 45 pessoas morreram nesta quinta-feira (26) em vários ataques israelenses na Faixa de Gaza, território palestino devastado pelo conflito entre Israel e o Hamas há mais de um ano, de acordo com diferentes fontes palestinas.

Entre as vítimas estão jornalistas de uma emissora de televisão afiliada a um grupo islamista e profissionais de saúde.

O diretor do hospital Kamal Adwan, um dos dois centros ainda operacionais no norte da Faixa de Gaza, governada pelo grupo islamista palestino Hamas, fez um apelo por ajuda na segunda-feira.

O doutor Hossam Abu Safiya, que afirmou que seu estabelecimento estava sendo alvo do Exército israelense, pediu à comunidade internacional que interviesse "com urgência antes que seja tarde demais".

Na noite de quinta-feira, ele anunciou que cinco membros de sua equipe morreram em um "ataque israelense": um pediatra, um técnico de laboratório, dois motoristas de ambulância e um agente de manutenção.

O Exército israelense, contactado pela AFP, não comentou o ocorrido até o momento.

Israel iniciou uma ampla ofensiva no norte da Faixa de Gaza no início de outubro para impedir, segundo seus relatos, que membros do Hamas se reagrupassem.

A Al Quds Today, uma emissora de televisão palestina afiliada à Jihad Islâmica, informou pela manhã a morte de cinco de seus jornalistas em um ataque israelense contra seu veículo, no centro do pequeno território.

O Exército israelense respondeu que realizou um ataque de precisão contra "membros ativos da Jihad Islâmica que estavam se passando por jornalistas".

O responsável pediátrico de um hospital no sul do território relatou, por sua vez, que três bebês com menos de um mês de vida morreram em 48 horas nesta semana devido ao frio.

A Defesa Civil de Gaza informou ao longo do dia várias dezenas de mortos em diferentes ataques na costa do território.

Treze pessoas morreram principalmente no bombardeio de uma casa no oeste da Cidade de Gaza, onde viviam "numerosas famílias deslocadas" pelos combates.

A guerra em Gaza começou em 7 de outubro de 2023 com uma incursão de militantes islamistas que mataram mais de 1.200 pessoas no sul de Israel, a maioria civis, e sequestraram 251, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais israelenses.

A campanha militar lançada em retaliação por Israel já deixou mais de 45 mil mortos em Gaza, a maioria civis, de acordo com o Ministério da Saúde do governo do Hamas no território palestino.

