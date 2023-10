A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Chega a mais de 470 o número de mortos em bombardeio de hospital em Gaza, diz ministério O movimento islamita palestino Hamas culpa Israel pelo bombardeio

Pelo menos 471 pessoas morreram no bombardeio de um hospital na Faixa de Gaza, segundo um novo balanço divulgado nesta quarta-feira (18) pelo Ministério da Saúde do governo do Hamas, que controla este território palestino.

O balanço anterior da mesma fonte era entre 200 e 300 mortes.

O movimento islamita palestino Hamas culpa Israel pelo bombardeio, ocorrido na noite de terça-feira, enquanto Israel acusa a Jihad Islâmica, outra organização islâmica armada em Gaza, que nega o seu envolvimento.

