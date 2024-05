A- A+

TRAGÉDIA Ao menos 70 pessoas ficam soterradas após queda de edifício na África do Sul O porta-voz do município de George, Ntobeko Mangqwengqwe, disse que o edifício parecia ter quatro ou cinco andares

Um edifício de vários andares em construção na cidade costeira de George, na África do Sul, desabou nesta segunda-feira (6), deixando cerca de 48 trabalhadores sob os escombros, informou a prefeitura. O caso aconteceu na costa sul-africana, a mais de 400 quilómetros a leste da Cidade do Cabo.

Setenta pessoas estavam no local no momento do desabamento, das quais 22 foram levadas ao hospital, disse uma porta-voz da cidade, segundo a Agence France-Presse.

O governo provincial de Western Cape, que governa o município de George, disse que estava a monitorizar a situação.

"De momento, as autoridades estão concentradas em salvar vidas. Esta é a nossa principal prioridade nesta fase", afirmou num comunicado.

O porta-voz da cidade, Ntobeko Mangqwengqwe, informou ao jornal News24 que o prédio aparentava ter entre quatro e cinco andares no momento do desabamento. O prédio tinha estacionamento subterrâneo.

O caso aconteceu por volta das 14 horas, horário local, conforme relatado pelo site da George Municipality. As operações de resgate ainda estão em andamento enquanto as equipes trabalham para salvar vidas e garantir a segurança da área afetada.

“Uma equipa de trabalho de aproximadamente 70 pessoas estava no local no momento do desabamento” deste edifício em construção, disse a porta-voz do município, Chantel Edwards, num comunicado de imprensa.

Deste total, 22 pessoas foram hospitalizadas, acrescentou, sem maiores informações sobre o estado de outras 48 que ainda estão sob os escombros.

Mario Ferreira, porta-voz da ONG Gift of the Givers, presente no local do acidente, disse à AFP que as equipes de resgate “se comunicaram com algumas pessoas sob os escombros”.

Veja também

SÃO PAULO Condutor de Porsche que matou motorista em acidente está foragido