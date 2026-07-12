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Israel Ao menos cinco mortos em Gaza em bombardeio israelense e ataque a tiros, segundo socorristas A Defesa Civil, órgão sob a autoridade do Hamas, informou que um drone atingiu uma oficina metalúrgica no sul da Cidade de Gaza, deixando quatro mortos e vários feridos

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A Defesa Civil de Gaza informou neste domingo (12) que o impacto de um drone israelense matou quatro pessoas e que uma menina morreu baleada em um campo de refugiados.

O cessar-fogo em vigor entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas não pôs fim à violência nem às mortes na Faixa de Gaza. Além disso, os esforços para alcançar um acordo duradouro que encerre a guerra estão paralisados.

A Defesa Civil, órgão sob a autoridade do Hamas, informou que um drone atingiu uma oficina metalúrgica no sul da Cidade de Gaza, deixando quatro mortos e vários feridos.

O hospital Al Shifa confirmou ter recebido quatro corpos.

Os militares israelenses confirmaram que lançaram um ataque que, segundo afirmaram, teve como alvo "infraestrutura terrorista", sem fornecer mais detalhes.

No campo de refugiados de Al Bureij, uma menina morreu após ser atingida por disparos de metralhadora, afirmou a Defesa Civil. O corpo foi levado ao hospital dos Mártires de Al Aqsa.

Sem contabilizar as mortes deste domingo, ao menos 1.098 palestinos morreram em Gaza em ataques desde a entrada em vigor do cessar-fogo com Israel, em outubro do ano passado, segundo o Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas. A ONU considera esse balanço confiável.

Nesse período, Israel registrou a morte de cinco soldados e de um prestador de serviços em Gaza.

As restrições impostas à imprensa e o acesso limitado a Gaza impedem que a AFP verifique de forma independente os balanços ou cubra livremente a situação no local.

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