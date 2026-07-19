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ataque Ao menos cinco mortos em navio turco atingido por mísseis russos, afirma Ucrânia Oito pessoas foram levadas para um hospital em Odessa, no Mar Negro

Um navio mercante de propriedade turca foi atingido por três mísseis, neste domingo (19), e pelo menos cinco marinheiros morreram, afirmou a marinha ucraniana, acrescentando que o paradeiro de outros cinco tripulantes é desconhecido.

A Rússia lançou três mísseis de cruzeiro contra o Golden Leo, que navega sob bandeira da Guiné-Bissau, enquanto "saía da zona de combate com um carregamento de grãos", afirmou a Armada ucraniana em um comunicado.

Além disso, oito pessoas foram levadas para um hospital em Odessa, no Mar Negro.

Entre os tripulantes havia cidadãos da Síria e da Índia, e entre as vítimas está o capitão, que era ucraniano, declarou o ministro das Relações Exteriores Interino, Andrii Sibiga, no X.

Na noite de sábado, o Exército Russo lançou um resgate de 20 mísseis balísticos contra Kiev, um ataque que deixou um morto e 16 feridos.

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