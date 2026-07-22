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Tragédia Ao menos dez mortos em incêndio que atingiu duas casas em Lima Segundo familiares, cinco dos mortos eram adultos e os outros cinco, crianças

Pelo menos dez pessoas morreram nesta quarta-feira (22) em um incêndio que destruiu duas casas em um bairro de baixa renda de Lima, informou o Instituto Nacional de Defesa Civil do Peru (Indeci).

"Na madrugada de hoje, um incêndio urbano atingiu Lima, deixando 10 mortos e 2 afetados, além de duas casas inabitáveis", afirmou o Indeci em suas redes sociais.

Segundo familiares, cinco dos mortos eram adultos e os outros cinco, crianças.

O comandante-geral da polícia, Óscar Arriola, confirmou que entre os falecidos estavam "nove membros de uma mesma família, cinco deles menores de idade".

"Estamos conduzindo uma investigação com peritos forenses para determinar o ponto de origem, as circunstâncias e as causas deste incêndio", declarou Arriola.

Segundo a imprensa, o incêndio teria sido provocado por extorsionários que ameaçavam uma empresa local de aluguel de motos elétricas.

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