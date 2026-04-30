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ATAQUE

Ao menos nove mortos em bombardeios israelenses no sul do Líbano

Entre os mortos estão duas crianças e cinco mulheres

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Ao menos nove mortos em bombardeios israelenses no sul do LíbanoAo menos nove mortos em bombardeios israelenses no sul do Líbano - Foto: Jalaa Marey / AFP

Pelo menos nove pessoas morreram em bombardeios israelenses no sul do Líbano nesta quinta-feira (30), anunciou o Ministério da Saúde libanês, apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em 17 de abril.

Entre os mortos estão "duas crianças e cinco mulheres", segundo o balanço preliminar do ministério, que também registra 23 feridos.

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O presidente libanês, Josef Aoun, já havia condenado as "persistentes violações" do cessar-fogo por parte de Israel, em sua luta contra o movimento islamista pró-Irã, o Hezbollah, no Líbano.

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