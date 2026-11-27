IMIGRAÇÃO
Ao menos oito migrantes mortos em embarcação que tentava chegar às Canárias
Pelo menos outros seis migrantes foram resgatados em estado grave
Ao menos oito migrantes mortos em embarcação que tentava chegar às Canárias - Foto: Antonio Sempere/AFP
Pelo menos oito migrantes morreram, e outros seis estão em estado grave, em uma embarcação localizada perto da ilha de El Hierro, no arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, informou nesta sexta-feira (27) o serviço de Salvamento Marítimo.
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"Entre 8 e 10 pessoas falecidas permanecem a bordo da embarcação, que está sendo rebocada", indicou o Salvamento Marítimo em uma nota, especificando que os seis feridos foram levados "para receber atendimento médico urgente".