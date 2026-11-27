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IMIGRAÇÃO Ao menos oito migrantes mortos em embarcação que tentava chegar às Canárias Pelo menos outros seis migrantes foram resgatados em estado grave

Pelo menos oito migrantes morreram, e outros seis estão em estado grave, em uma embarcação localizada perto da ilha de El Hierro, no arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, informou nesta sexta-feira (27) o serviço de Salvamento Marítimo.

"Entre 8 e 10 pessoas falecidas permanecem a bordo da embarcação, que está sendo rebocada", indicou o Salvamento Marítimo em uma nota, especificando que os seis feridos foram levados "para receber atendimento médico urgente".

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