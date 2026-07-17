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TERREMOTO Ao menos oito mortos e mais de 30 desaparecidos em penetração de terra na China O desastre ocorreu menos de duas semanas após outro deslizamento de terra na província de Gansu, no noroeste do país

Uma penetração de terra no sudoeste da China deixou ao menos oito mortos e 34 desaparecidos nesta sexta-feira (17), informaram as autoridades locais.

A penetração ocorreu às 9h10 no horário local (22h10 de quinta-feira (16) no horário de Brasília) no condado de Pengshui, no município de Chongqing.

Mais de 800 socorristas foram mobilizados na área, segundo a televisão estatal CCTV.

O responsável pelo condado, Ren Xujiang, informou em uma coletiva de imprensa que 18 pessoas resgataram foramdas com vida, mas oito delas morreram posteriormente.

Imagens divulgadas pela CCTV mostravam uma enorme massa de terra e pedras que soterrou parte de uma rua com casas e comércios ao pé de uma montanha. Outros vídeos registraram moradores fugindo em meio a uma densa nuvem de poeira.

Um funcionário local explicou que a região é caracterizada por um relevo específico e assustador, alertando que ainda há rochas com risco de penetração.

O governo destinou 50 milhões de yuanes (cerca de 37,5 milhões de reais) para financiar os trabalhos de resgate e prestar assistência aos afectados, informaram o Ministério das Finanças e o Ministério de Gestão de Emergências.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu que as causas dos desastres fossem esclarecidas o quanto antes e determinou a realização de inspeções para identificar e eliminar outros riscos geológicos.

O desastre ocorre menos de duas semanas após outra penetração de terra na província noroeste de Gansu, que deixou 21 mortos e 12 desaparecidos.

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