Mundo Ao menos seis mortos e cinco feridos em incêndio de ônibus na Suíça Em uma coletiva de imprensa, a polícia evitou se pronunciar sobre possíveis hipóteses, como um suicídio ou um atentado terrorista

Pelo menos seis pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas quando um ônibus pegou fogo nesta terça-feira (10) na Suíça, informou a polícia, que estima que o incêndio pode ter sido provocado de forma intencional.

O incidente ocorreu na rua principal da pequena localidade de Kerzers, cerca de 20 quilômetros a oeste da capital suíça, Berna, por volta das 18h25.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostravam chamas de vários metros de altura saindo pelas janelas do ônibus e fumaça preta elevando-se ao céu ao anoitecer.

O incêndio "deixou pelo menos seis mortos e cinco feridos, três deles em estado grave", declarou à AFP o sargento da polícia cantonal de Friburgo, Frederic Papaux.

"A polícia considera por enquanto o incêndio como um incidente originado por causa humana, e inclusive como um ato deliberado", afirmou, sem dar mais detalhes.

Em um comunicado, a polícia de Friburgo indicou que o Ministério Público cantonal, que conduz as investigações, abriu uma investigação penal "para determinar as circunstâncias exatas da tragédia".

A estrutura carbonizada do ônibus estava escondida atrás de lonas brancas instaladas de um lado ao outro da estrada, constatou um jornalista da AFP.

A área estava isolada e agentes vigiavam atrás das fitas policiais. Também havia socorristas e caminhões de bombeiros no local.

"Os serviços de emergência chegaram rapidamente ao local e encontraram o veículo completamente envolto em chamas. Os bombeiros realizaram operações de resgate e de extinção do fogo. Foi estabelecido um perímetro de segurança", indicou o comunicado da polícia.

Várias ambulâncias e um helicóptero chegaram à área e três feridos foram levados a um hospital.

Outras duas pessoas foram examinadas no local, mas não precisaram de atendimento hospitalar.

As autoridades habilitaram uma linha telefônica para receber depoimentos de testemunhas, enquanto tentam determinar a causa do incêndio.

A polícia pediu à população que se mantenha afastada da área e siga as instruções dos serviços de emergência.

