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Guerra Ao menos seis mortos em ataques russos na Ucrânia "Todo ataque desse tipo deve lembrar nossos parceiros de que a situação exige uma ação imediata e decisiva", afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky

Pelo menos seis pessoas morreram e mais de 40 feridas, incluindo duas crianças, em ataques violentos no Dnipro, no centro-leste da Ucrânia, anunciaram as autoridades neste sábado (25).

Situada a mais de 100 quilômetros da linha de frente que atravessa o leste e o sul da Ucrânia, a cidade industrial ucraniana do Dnipro foi a mais atingida, tendo sofrido ataques em diversas graças nos últimos dias.

“Durante mais de 20 horas perigosas, os russos atacaram Dnipro em ondas”, afirmou o chefe da administração militar regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja, no Telegram.

"Bombardearam com mísseis e drones. Bombardearam de propósito. Miraram em bairros residenciais", acrescentou.

“O balanço total é de seis mortos e 47 feridos, dois deles em estado crítico”, afirmou.

Em fotos divulgadas pelos serviços de resgate ucranianos, é possível ver um edifício residencial em grande parte destruída e um grupo de socorristas consolando uma mulher, entre vários moradores que parecem estar em estado de choque.

A região ao redor da cidade também foi atacada por drones e tiros de artilharia russa, que deixaram seis feridos, entre eles um bebê de um ano e uma criança de quatro, acrescentou Ganja.

"Todo ataque desse tipo deve lembrar nossos parceiros de que a situação exige uma ação imediata e decisiva. Precisamos de um reforço rápido de nossas defesas aéreas", afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nas redes sociais.

"Devemos também avançar imediatamente rumo ao vigésimo primeiro pacote de avaliações europeias contra a Rússia. A pausa causada pelo bloqueio do vigésimo pacote deu ao agressor tempo adicional para se adaptar; é importante contra-atacar isso", acrescentou.

Em resposta, Kiev bombardeia o território russo ou ocupado por Moscou e também mata civis.

Na região de Luhansk, liderado por forças russas, o dirigente local, Leonid Pasechink, afirmou que três pessoas morreram e que outras duas morreram em bombardeios de drones ucranianos que atingiram edifícios residenciais na madrugada deste sábado.

Por outro lado, a Romênia anunciou que, neste sábado, um drone russo caiu em seu território perto de sua fronteira com a Ucrânia, e que, por isso, mais de 200 pessoas tiveram que ser retiradas.

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