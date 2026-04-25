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Guerra

Ao menos seis mortos em ataques russos na Ucrânia

"Todo ataque desse tipo deve lembrar nossos parceiros de que a situação exige uma ação imediata e decisiva", afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky

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Esta fotografia, divulgada em 25 de abril de 2026 pela Administração Militar Regional de Dnipropetrovsk, mostra equipes de resgate ucranianas removendo o corpo de uma vítima dos escombros de um prédio residencial danificado após um ataque russo em DniproEsta fotografia, divulgada em 25 de abril de 2026 pela Administração Militar Regional de Dnipropetrovsk, mostra equipes de resgate ucranianas removendo o corpo de uma vítima dos escombros de um prédio residencial danificado após um ataque russo em Dnipro - Foto: Divulgação / Administração Militar Regional De Dnipropetrovs'k / AFP

Pelo menos seis pessoas morreram e mais de 40 feridas, incluindo duas crianças, em ataques violentos no Dnipro, no centro-leste da Ucrânia, anunciaram as autoridades neste sábado (25).

Situada a mais de 100 quilômetros da linha de frente que atravessa o leste e o sul da Ucrânia, a cidade industrial ucraniana do Dnipro foi a mais atingida, tendo sofrido ataques em diversas graças nos últimos dias.

“Durante mais de 20 horas perigosas, os russos atacaram Dnipro em ondas”, afirmou o chefe da administração militar regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja, no Telegram.

"Bombardearam com mísseis e drones. Bombardearam de propósito. Miraram em bairros residenciais", acrescentou.

“O balanço total é de seis mortos e 47 feridos, dois deles em estado crítico”, afirmou.

Em fotos divulgadas pelos serviços de resgate ucranianos, é possível ver um edifício residencial em grande parte destruída e um grupo de socorristas consolando uma mulher, entre vários moradores que parecem estar em estado de choque.

A região ao redor da cidade também foi atacada por drones e tiros de artilharia russa, que deixaram seis feridos, entre eles um bebê de um ano e uma criança de quatro, acrescentou Ganja.

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"Todo ataque desse tipo deve lembrar nossos parceiros de que a situação exige uma ação imediata e decisiva. Precisamos de um reforço rápido de nossas defesas aéreas", afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nas redes sociais.

"Devemos também avançar imediatamente rumo ao vigésimo primeiro pacote de avaliações europeias contra a Rússia. A pausa causada pelo bloqueio do vigésimo pacote deu ao agressor tempo adicional para se adaptar; é importante contra-atacar isso", acrescentou.

Em resposta, Kiev bombardeia o território russo ou ocupado por Moscou e também mata civis.

Na região de Luhansk, liderado por forças russas, o dirigente local, Leonid Pasechink, afirmou que três pessoas morreram e que outras duas morreram em bombardeios de drones ucranianos que atingiram edifícios residenciais na madrugada deste sábado.

Por outro lado, a Romênia anunciou que, neste sábado, um drone russo caiu em seu território perto de sua fronteira com a Ucrânia, e que, por isso, mais de 200 pessoas tiveram que ser retiradas.

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