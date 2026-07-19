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ataque Ao menos seis mortos em navio turco atingido por mísseis russos, afirma Ucrânia Oito pessoas foram levadas para um hospital em Odessa, no Mar Negro

As autoridades ucranianas anunciaram, na noite deste domingo (19), que seis marinheiros morreram em um ataque com mísseis contra um navio mercante turco que transportava grãos, poucas horas após Moscou lançar uma nova onda de mísseis contra Kiev.

A Marinha Ucraniana informou em comunicado que a Rússia lançou três mísseis de cruzeiro contra o Golden Leo, que navega sob bandeira da Guiné-Bissau, enquanto “deixava a zona de combate com uma carga de grãos”.

"Oito membros da tripulação foram resgatados. Dois deles ficaram feridos. Infelizmente, até o momento foi confirmada a morte de seis marinheiros e há outros quatro desaparecidos", declarou no Telegram Mykola Kalashnyk, ministro da Reconstrução, Infraestrutura e Transporte de Kiev.

Entre os tripulantes havia cidadãos da Síria e da Índia, e entre os mortos está o capitão, que era ucraniano, declarou no X o ministro das Relações Exteriores, Andrii Sibiga.

“Enquanto o mundo ainda reage ao brutal ataque noturno da Rússia contra Kiev, Moscou continua sua campanha de terror ao longo do dia”, acrescentou o chanceler.

Durante a noite, a Rússia havia disparado duas amostras de mísseis balísticos contra Kiev, causando a morte de uma pessoa e ferimentos em outras 16, em uma guerra aérea de escalada constante que faz cada vez mais vítimas civis em ambos os lados.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou que a Rússia realizou “um de seus maiores ataques com mísseis balísticos contra Kiev”, lançando mais de 40 mísseis, 25 deles balísticos.

Um ataque ucraniano na Rússia feriu, por sua vez, a morte de uma pessoa na região de Kursk, perto da fronteira com a Ucrânia, informou no Telegram o governador regional Alexander Khinshtein.

Novos ataques russos na tarde deste domingo deixaram quatro mortos e 20 feridos em um armazém postal em Kharkiv, a segunda maior cidade do leste do país, nomeado o governador militar local Oleg Syniegubov.

E na cidade portuária de Odessa, no mar Negro, um adolescente morreu e 12 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de dois anos, após um ataque russo contra um parque de diversões, indicou o governador Oleg Kiper.

A Rússia, que negou o ataque civil, afirmou ter instalações militares e centros logísticos atingidos em Kiev, bem como infraestrutura portuária utilizada pelo exército ucraniano em Odessa.

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