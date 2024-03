A- A+

Líbano Ao menos três civis morrem em bombardeio israelense no Líbano Israel responde com bombardeios contra posições do Hezbollah e operações contra dirigentes do movimento islamista

Um casal e seu filho morreram nesta terça-feira (5) em um bombardeio israelense contra uma casa em Hula, cidade do sul do Líbano que faz fronteira com Israel, informou a agência oficial libanesa ANI.

"Os três civis - Hasan Hussein, sua mulher, Ruwaida Mustafa e seu filho de 25 anos, Ali Hussein - morreram no bombardeio inimigo que atingiu uma casa de três andares em Hula", informou a agência ANI, acrescentando que as operações de buscas sob os escombros continuam.

Desde que começou a guerra em Gaza entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro, o Hezbollah libanês ataca quase que diariamente posições militares israelenses na fronteira, em apoio aos palestinos.

Israel responde com bombardeios contra posições do Hezbollah e operações contra dirigentes do movimento islamista.

Pouco antes do ataque em Hula, o Hezbollah declarou que havia atacad o a cidade israelense de Kiryat Shemona, perto da fronteira, "em resposta aos ataques israelenses contra moradias civis, especialmente o ataque contra a cidade de Bint Jbeil".O Hezbollah também reivindicou ataques contra posições militares israelenses na fronteira.

Na noite de ontem, a ANI reportou bombardeios israelenses em Bint Jbeil, que não deixaram vítimas. No mesmo dia, uma pessoa morreu no norte de Israel por disparos feitos do Líbano, segundo o Exército israelense.

Três socorristas vinculados ao Hezbollah morreram no sul do Líbano em um bombardeio israelense, segundo o movimento islamista.

O enviado americano Amos Hochstein, que viajou a Beirute para tentar reduzir a tensão entre os dois países, declarou que a única via para pôr fim aos confrontos transfronteiriços é uma solução diplomática.

