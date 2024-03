A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Ao menos um morto em bombardeio israelense de depósito da ONU em Gaza Bombardeio deixou mais de 20 feridos

A Agência da ONU de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) reportou, nesta quarta-feira (13), a morte de ao menos um de seus funcionários em um centro de distribuição de alimentos em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

"Ao menos um membro do pessoal da UNRWA morreu e 22 ficaram feridos no bombardeio israelense de um centro de distribuição de alimentos no leste de Rafah", indicou essa entidade em um comunicado.



O Exército israelense, questionado pela AFP sobre o ocorrido, se absteve até o momento de qualquer comentário.





