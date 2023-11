Ao menos um morto em queda de avião militar dos EUA no Japão

A- A+

Um avião militar americano, Osprey, com seis pessoas a bordo caiu nesta quarta-feira (29) ao longo da costa do Japão, provocando pelo menos uma morte, informou a Guarda Costeira japonesa.

A Força de Autodefesa japonesa, a Guarda Costeira e os pescadores locais participam das operações de busca por possíveis sobreviventes.

A Guarda Costeira anunciou inicialmente que a tripulação do avião era composta por oito pessoas, antes de revisar este número para baixo.

Uma pessoa foi encontrada no mar inconsciente e em parada cardiorrespiratória. A sua morte foi confirmada após ser transferida para um hospital no Japão, segundo a mesma fonte.

O líder de uma associação de pesca local disse à AFP que os pescadores encontraram três pessoas no mar, mas não puderam dar detalhes sobre o seu estado de saúde.

"Recebemos informações às 14h47 (02h47 no horário de Brasília) de hoje que o Osprey do Exército dos Estados Unidos caiu na ilha de Yakushima", disse uma porta-voz da Guarda Costeira à AFP.

"A polícia recebeu um aviso de que um Osprey cuspia chamas do motor esquerdo" e perdia muita altitude perto da ilha de Yakushima, explicou à AFP um responsável da gestão de emergências da província de Kagoshima, da qual Yakushima faz parte.

"O governo está confirmando" a dimensão do drama, com o objetivo principal de "salvar vidas", declarou o porta-voz do governo japonês, Hirokazu Matsuno.

A aeronave, que combina as funções de helicóptero e de um avião turboélice e pode decolar e pousar verticalmente, havia decolado da base aeronaval americana de Iwakuni, perto de Hiroshima (oeste do Japão), e seguia para a base militar de Okiwana, no extremo sudoeste do arquipélago.

O Bell-Boeing V-22 Osprey, produzido em conjunto pela fabricante de aviões americana Boeing e pela empresa especializada em helicópteros Bell, provoca polêmica devido a vários acidentes fatais desde o início de sua operação, em 1989.

No final de agosto, três fuzileiros navais americanos morreram em um acidente com um Osprey no norte da Austrália.

Veja também

Saúde bucal Palito de dente: dentista explica os prejuízos que ele pode causar; saiba mais