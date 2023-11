A- A+

AVIAÇÃO Ao se aproximar da pista, piloto é avisado que está em aeroporto errado; caso aconteceu em SP Aeroporto onde a manobra seria realizada não tem capacidade para receber aviões do porte do Airbus A320

O início de uma tentativa de pouso realizada por um Airbus A320 da Latam nesta terça-feira (14) surpreendeu os controladores de voo do Aeroporto de Catanduva, em São Paulo. O local não é habilitado para receber aviões desse porte.

Com destino ao município de São José do Rio Preto, o avião teria iniciado a descida na pista de Catanduva. A suspeita é de que o profissional tenha confundido o local onde o pouso deveria ser realizado. A distância entre os locais é de apenas 60 km.

Em um áudio divulgado nas redes sociais, é possível ouvir a conversa entre o piloto e o controlador de voo. No momento em que o avião se aproxima da pista de pouso, o piloto é avisado que o aeroporto que está sendo visualizado é o de Catanduva, não o de São José do Rio Preto.

“O senhor está visual com Catanduva”, avisou o controlador.

Por meio de nota, a Latam informou que o voo, que teve início em Guarulhos, “pousou em total segurança no aeroporto de São José do Rio Preto às 09h31”. A companhia reforçou, ainda, que “todas as suas ações visam garantir uma operação segura”.

Confira o comunicado na íntegra:

A LATAM Airlines Brasil informa que o voo LA4640 (São Paulo/Guarulhos-São José do Rio Preto) de hoje (14/11) pousou em total segurança no aeroporto de São José do Rio Preto às 09h31. Todos os passageiros foram desembarcados normalmente. A aeronave iniciou descida na altura de Catanduva até o destino final. A LATAM reforça que todas as suas ações visam garantir uma operação segura.

Veja também

Acidente Motociclista morre após colisão com caminhão na BR-232, no Recife