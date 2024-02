A- A+

O Galo Gigante está de pé na Ponte Duarte Coelho, no Bairro do Recife, no Centro da Capital pernambucana, levantando consigo um pedido de paz e lembrando as gerações mais antigas de foliões, com a “cabeça branca”. A subida da escultura aconteceu na noite desta quarta-feira (7), às 18h45, ao som de orquestras de frevo.

Quem assina a obra por mais um ano é o artista plástico, designer e consultor Leopoldo Nóbrega. Ele conta com a produção executiva de Germana Xavier e revela de onde e quem surgiu o processo de inspiração.

“A ideia surgiu a partir de temas como gentileza, ancestralidade, sustentabilidade e inclusão. O Galo se tornou um mensageiro divino da esperança de paz para o nosso tempo. A obra também homenageia seres iluminados que dedicaram sua existência pela paz no mundo, como Dom Hélder Câmara, Cacique Raoni, Madre Teresa de Calcutá e Martin Luther King. E marca, ainda, os 79 anos da Organização das Nações Unidas (ONU) em sua missão de paz pelo mundo”, pontua Nóbrega.

Em toda a extensão da composição artística, foram usados 720 litros de tintas, com cada um dos cinco continentes do mundo sendo representado por uma cor. A Ásia aparece em amarelo; a África, em preto; a América, em vermelho; a Europa, em azul, e a Oceania, em verde.

Na crista do animal, os foliões mais velhos são lembrados com as cores branca e prata, em reflexo aos cabelos brancos que se apresentam com o passar dos anos. As penas do rabo trazem “paz” em 16 idiomas.

Meio ambiente

A responsabilidade com o meio ambiente e a reutilização de materiais também compõem a obra, através de mil penas cenográficas confeccionadas com dois mil metros de lonas usadas anteriormente em materiais publicitários e 10 mil CDs e DVDs doados.

Prefeito do Recife, João Campos (PSB) marca presença no momento. O evento, aliás, foi uma promessa feita por ele no ano passado, quando, de forma despretensiosa, pessoas se reuniram para assistir ao Galo Gigante se erguer.



