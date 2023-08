A- A+

Postagem Aos 45, Joice Hasselmann volta a impressionar com antes e depois de corpo transformado em cinco anos Ex-deputada emagreceu 24 quilos e definiu o corpo com dieta e exercício

A ex-deputada Joice Hasselmann voltou a impressionar seus seguidores com a publicação de um antes e depois de sua transformação física. Aos 45 anos, ela mostrou como era aos 40.

A postagem foi feita no perfil Bem estar com Joice, no qual ela divulga informações sobre saúde e divulga seu programa de emagrecimento: "Eu perdi 24kg. Venha se transformar na melhor versão de si mesma comigo", escreveu ela.

Os internautas se dividiram. Alguns elogiaram a determinação de Joice. "Lembra o filme 'O Curioso Caso de Benjamin Button'". Outros duvidaram do resultado: "Você fez cirurgia na barriga pós emagrecer ou só fitness?".

Joice vem dando dicas de emagrecimento nas redes sociais desde que eliminou mais de 20kg com dieta, reeducação alimentar e exercícios físicos. Segundo ela, o protocolo tem várias fases.

A primeira é focada na desintoxicação do corpo e eliminação rápida da gordura com receitas à base de um caldo de ossos caseiro rico em colágeno. A ex-deputada garante que haverá também receitas para pessoas vegetarianas e veganas alcançarem seus objetivos.

Protocolos de emagrecimento estão em alta na internet. A empresária Maíra Cardi, por exemplo, tem um programa de perda de peso rápido ao qual várias celebridades já aderiram.

A jornalista conta que há 14 profissionais trabalhando no projeto, dentre eles nutricionistas, profissionais de educação física, chef de cozinha, naturopata e até uma fisioculturista, além de terapeutas. Para a ex-deputada, a mudança para o emagrecimento deve começar na mente.

O conteúdo da plataforma tem videoaulas, lives, acompanhamento por Telegram, e-books com receitas, com vídeos de Joice preparando os pratos passo a passo, para mostrar como o processo de emagrecimento pode ser "prazeroso e delicioso", destaca.

Os profissionais de educação física ensinam exercícios tanto para serem feitos em casa com o peso do próprio corpo, quanto na academia.

