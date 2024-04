A- A+

RECORDE Aos 58 anos, avó canadense quebra recorde mundial ao fazer prancha abdominal por 4,5 horas Marca anterior feminina do Guinness World Records era de 4 horas e 20 minutos

Avó de 12 crianças, DonnaJean Wilde, de 58 anos, bateu o recorde mundial de maior tempo em posição de prancha abdominal feminina, após permanecer nela durante 4 horas, 30 minutos e 11 segundos. A execução da prancha foi realizada na escola onde DonnaJean atuou como vice-diretora antes de se aposentar, em Alberta, no Canadá.

O novo recorde ultrapassa em pouco mais de 10 minutos a marca anterior, estabelecida pela compatriota canadense Dana Glowacka, em 2019. Para que o exercício seja considerado legal, é preciso os antebraços e dedos dos pés do desafiante toquem o chão o tempo todo. O restante do corpo deve permanecer levantado e reto.

Supervisionando a tentativa de recorde estava a árbitra oficial do Guinness World Records, Tina Shi, que monitorou de perto a forma de DonnaJean.

— Meus cotovelos doem muito — disse a recordista ao Guinness, depois de completar sua prancha. — Eu estava muito preocupado em não perder minha forma e acho que é por isso que meus quadríceps doíam, porque eu estava muito tensa.

Segundo a entrevista dada à organização do Livro dos Recordes, ela sentiu que as primeiras horas passaram rapidamente, mas as últimas foram muito mais difíceis.

— A última hora foi a mais desafiadora, apenas para manter o foco e manter a forma — afirmou ela, dizendo que especialmente durante os últimos 30 minutos, ela se concentrou em “respirar, manter a calma e não tremer”.

12 anos de preparação

A motivação para a conquista veio dos 12 netos que compareceram para assistir à tentativa de DonnaJean, além do grande público composto por alunos da escola.

Segundo seu marido, Randy, a recordista sofre de dores crônicas nas mãos e nos braços, por isso, está acostumada a perseverar nas adversidades. Ele acredita que a condição da esposa provou ser útil, e não um obstáculo.

— A dor crônica e a dormência com que ela lida todos os dias a ajudaram a ser capaz de superar a dor do exercício — disse ele.

Ela incorporou o exercício em sua rotina diária há 12 anos, depois de quebrar o pulso e não conseguir correr ou levantar pesos enquanto usava gesso. Atualmente, DonnaJean pratica prancha por até três horas todos os dias e, em preparação para a tentativa de recorde, ela aumentou para seis horas — divididas em dois blocos de três.

— Percebi que conseguia ler e fazer coisas quando estava fazendo pranchas e me apaixonei por isso — lembra ela. Além de assistir filmes na posição de prancha, DonnaJean fez todos os seus estudos de mestrado enquanto treinava.

O recorde mundial da prancha masculina é atualmente de 9 horas, 38 minutos e 47 segundos, alcançado no ano passado por Josef Šálek da República Tcheca.

